В Забайкалье люди с ОВЗ могут заправляться на АЗС без очереди

В Забайкалье люди с ОВЗ могут заправляться на АЗС «Роснефти» без очереди Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Забайкальском крае вступило в силу нововведение, касающееся людей с ограниченными возможностями здоровья. Теперь они могут заправлять свои автомобили на заправочных станциях «Роснефти» без ожидания в общей очереди.

Как информирует Zab.ru, такое право предоставлено гражданам, имеющим первую или вторую группу инвалидности, родителям, воспитывающим детей-инвалидов, а также тем, кто имеет удостоверение инвалида боевых действий.

В краевом министерстве экономического развития разъяснили порядок действий для получения приоритетного обслуживания. Водитель должен предъявить сотруднику АЗС специальный опознавательный знак на автомобиле, действующий полис ОСАГО, документы, подтверждающие право собственности на транспортное средство, а также справку об установлении инвалидности.

Подтвердить свой статус можно и в электронном виде через портал «Госуслуги». Для инвалидов войны перечень документов дополняется удостоверением ветерана боевых действий.

- После того как водитель пройдёт процедуру идентификации и подтвердит свой льготный статус, на территории АЗС через громкоговоритель объявят государственный номер его автомобиля и оповестят о предоставлении права на внеочередное обслуживание, - сообщили в Минэкономразвития Забайкальского края.

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