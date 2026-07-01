Эксперт объяснила, почему молочный коктейль опаснее газировки для детей. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Один стакан молочного коктейля из сетевого кафе содержит до 60 (!) граммов сахара - это две-три дневные нормы ребенка до десяти лет. Эксперт по детскому питанию Елена Милаева рассказала NEWS.ru, чем на самом деле оборачивается это безобидное на первый взгляд лакомство.

- Родители часто думают, что раз в составе есть молоко, значит, напиток полезен. На деле стандартная порция в 350 миллилитров - это 10-15 чайных ложек сахара и 400-700 пустых калорий, сравнимых с полноценным обедом. После такого коктейля у ребенка сначала резко подскакивает инсулин, он становится гиперактивным, а через короткое время наступает упадок сил. Если пить его регулярно, прямая дорога к ожирению и инсулинорезистентности обеспечена, - говорит эксперт.

Отдельная проблема - детский желудок. Смесь жирного мороженого, цельного молока и сахара требует огромного количества ферментов. У многих детей есть скрытая непереносимость лактозы, и вздутие с болями в животе родители списывают на что угодно, только не на коктейль. Яркий цвет и фруктовый вкус в большинстве случаев дают искусственные красители и сиропы, а не ягоды. Некоторые добавки вызывают аллергию и гиперактивность, а смесь сахара с молочной кислотой создает идеальную среду для кариеса - эмаль размягчается, и риск испорченных зубов резко возрастает.

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