Гвардии сержант Николай Табиханов из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Гвардии сержант Николай Табиханов погиб в зоне СВО. Фото: соцсети мэра Эхирит-Булагатского района Геннадия Осодоева.

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Николай Табиханов из Эхирит-Булагатского района. Как сообщает мэр Геннадий Осодоев, жизнь военнослужащего оборвалась еще в октябре 2025 года.

- Николай родился в многодетной семье в селе Нижняя Идыга, был старшим сыном. Сначала учился в местной школе, после перевелся в Усть-Ордынскую школу-интернат №9. Окончив ее, выучился на автомеханика. В 1993 году ушел в армию в Забайкальский приграничный отряд, - рассказывает Геннадий Осодоев.

Участвовал во второй Чеченской кампании, затем служил в воздушно-десантных войсках в Улан-Удэ. После демобилизации работал вахтами в сфере строительства, последние годы трудился завхозом в Идыгинской средней школе.

После смерти отца в 2012 году Николай Табиханов был единственной опорой для семьи, всегда оставался справедливым, отзывчивым и мужественным. «За ленточку» ушел в октябре 2022 года в рамках частичной мобилизации. Служил номером расчета минометного отделения 1-й штурмовой роты. Дома его ждали мама, жена, двое сыновей, а также брат и три сестры.

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