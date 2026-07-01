В Иркутской области авиакомпанию оштрафовали за незаконное трудоустройство

Авиакомпания выплатит 100 тысяч за нарушение. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Приангарье одна из авиакомпаний попала под административный штраф. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, во время проверки выяснилось, что предприятие приняло на работу бывшего заместителя руководителя ГУФСИН России по Иркутской области.

- При этом компания не сообщила о трудоустройстве его прежнему работодателю, хотя по закону обязана это делать. Прокурор внес представление генеральному директору, и виновного сотрудника наказали, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Но одним дисциплинарным взысканием дело не ограничилось. На саму авиакомпанию составили административный протокол, и суд назначил штраф в 100 тысяч рублей.

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