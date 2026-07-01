Житель Иркутска получил условный срок за нападение на росгвардейца в магазине Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске Ленинский районный суд вынес приговор 28-летнему местному жителю. Как сообщает прокуратура Иркутской области и объединённая пресс-служба судов, он признан виновным по статье - применение насилия в отношении представителя власти.

- 2 января 2026 года в супермаркете на улице Баумана подсудимый пытался вынести продукты, не оплатив их. Сотрудники магазина остановили его и вызвали наряд Росгвардии. Когда прибывшие росгвардейцы приняли решение доставить мужчину в отдел, тот отказался и применил насилие к сотруднику, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Подсудимый полностью признал вину. Суд учёл это обстоятельство, а также то, что ранее он уже был судим за кражу. Ему назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор вступил в законную силу.