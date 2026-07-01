В Иркутской области открыли почти шесть тысяч вакансий с зарплатой от 200 тысяч

Работодатели Приангарья готовы платить серьезные деньги тем, у кого есть опыт. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Работодатели Приангарья готовы платить серьезные деньги тем, у кого есть опыт. Аналитики hh.ru выяснили, что в мае и июне 2026 года в регионе появилось и обновилось почти шесть тысяч предложений с зарплатой от 200 тысяч рублей и выше.

- Большинство из них, почти 85%, требуют вахтовой работы, и это самый высокий показатель среди всех сибирских регионов. Оставшиеся 16% вакансий рассчитаны на тех, кто хочет трудиться в пределах своего города. Чаще всего такие зарплаты предлагают в строительстве и недвижимости, а также в перевозках и сфере услуг для бизнеса, - говорят аналитики.

Среди профессий лидируют сварщики, водители, экспедиторы и машинисты, а также менеджеры по продажам. Диплом о высшем образовании для большинства таких позиций не обязателен, а вот опыт нужен почти всегда. Почти половина вакансий требует стажа до трех лет, еще четверть - до шести лет. Новичкам без опыта доступна лишь каждая пятая вакансия.

Сейчас в регионе ищут врачей-стоматологов, готовы платить 830 тысяч рублей, водителей-дальнобойщиков со своим авто до 800 тысяч, а также главных инженеров на добычу золота с зарплатой до миллиона рублей.

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