В Шелехове осудили мужчину, по вине которого погибли двое рабочих Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Шелехове завершился судебный процесс над 51-летним местным жителем, обвинявшимся в нарушении техники безопасности, повлёкшем гибель двух человек.

- 11 июня 2025 года обвиняемый, работавший трактористом на одном из предприятий, проводил спиливание аварийных деревьев в 6-м квартале Шелехова. Для выполнения задачи он использовал монтажный подъёмник с люлькой. Однако подсудимый пренебрёг мерами безопасности: не проверил надёжность крепления люльки и допустил подъём двоих рабочих одновременно, хотя конструкция была рассчитана только на одного человека. Вес двоих мужчин превысил допустимую нагрузку, - прокуратура Иркутской области.

Люлька оторвалась от стрелы и рухнула с высоты более 7,8 метра. Оба рабочих - 41 и 45 лет - получили тяжёлые травмы и были экстренно доставлены в Шелеховскую районную больницу. Несмотря на усилия медиков, через несколько дней они скончались.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также мужчина произвел денежную компенсацию брату и сестре погибших - 100 000 рублей.

Кроме того, мужчине запрещено в течение двух лет работать с кранами-манипуляторами, автовышками и гидроподъёмниками.