Иркутская компания купила несуществующие реагенты за 3,8 млн рублей Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске мошенники похитили у организации почти 4 миллиона рублей через поддельный сайт. Как сообщает МУ МВД России «Иркутское», в полицию обратился генеральный директор одной из компаний. Мужчина нашёл в интернете объявление о продаже химических реагентов и связался с продавцом, обсудил условия доставки и оплаты.

Доверившись собеседнику, руководитель перечислил на указанный счёт 3,8 млн рублей. Однако оплаченный товар так и не поступил, а продавец перестал выходить на связь. Полицейские установили, что сайт, на котором было размещено объявление, является двойником реально существующего ресурса.

Жертвами мошенников становятся не только физические лица, но и организации. Злоумышленники создают поддельные сайты, представляются сотрудниками известных компаний и убеждают перевести деньги за несуществующий товар.

- Перед заключением сделки проверяйте информацию о контрагенте, используйте только официальные каналы связи и не переводите деньги без подтверждения подлинности реквизитов и надёжности поставщика, - сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.