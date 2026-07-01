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НовостиОбщество1 июля 2026 10:01

Пенсионер стрелял по окнам детского сада из пневматики

В Перми 72-летний мужчина обвиняется в хулиганстве с применением пневматического оружия
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Пенсионер стрелял по окнам детского сада из пневматики

Пенсионер стрелял по окнам детского сада из пневматики

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Перми суд избрал меру пресечения 72-летнему жителю Индустриального района, обвиняемому в хулиганстве с использованием предмета, выполнявшего функцию оружия.

- Инцидент произошел 24 июня - пенсионер осуществил несколько прицельных выстрелов из пневматического ружья в сторону оконных проёмов детского сада, - информирует пресс-служба Индустриального районного суда.

Как сообщает Бизнес-Класс, в отношении нарушителя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Помимо ограничений на перемещение, мужчине запрещено отправлять и получать корреспонденцию, использовать телефонную связь и выходить в интернет.

При выборе меры пресечения суд принял во внимание преклонный возраст подозреваемого и состояние его здоровья.

В настоящее время судебное решение не вступило в законную силу.