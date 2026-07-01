В Иркутске нашли заражённые овощи и фрукты в 24 торговых точках Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске в июне прошёл месячник качества и безопасности овощей и фруктов.

- Инспекторы провели 34 выездных обследования торговых точек и складов, - сообщает Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

В ходе проверок выявлено 24 нарушения. В продукции обнаружены карантинные объекты: тутовая щитовка, красная померанцевая щитовка и вирус коричневой морщинистости плодов томата. Владельцам продукции выдано 28 предостережений.

В ведомстве напоминают о важных правилах. Соблюдение фитосанитарных норм - это не просто закон, а защита сельского хозяйства, урожая и здоровья потребителей.

Своевременный контроль гарантирует, что опасные объекты не нанесут ущерб экологии, а предпринимателя подтвердят прозрачность своей работы и избегут штрафных санкций.