В Иркутске пожарные спасли жильцов из горящей квартиры на Карла Либкнехта Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

В ночь на 1 июля в Иркутске произошёл пожар в многоквартирном доме на улице Карла Либкнехта. Возгорание возникло в квартире на четвёртом этаже.

- До приезда спасателей из подъезда самостоятельно вышли 20 человек, - сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

Пожарные с помощью автолестницы эвакуировали троих жильцов, среди которых был ребёнок. Ещё троих человек вывели из задымлённого помещения бойцы газодымозащитной службы.

Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров, его удалось потушить за 20 минут. На месте работали 5 единиц техники и 17 пожарных.

По заключению дознавателей, причиной возгорания стало короткое замыкание в удлинителе, оставленном включённым в розетку. Погибших и пострадавших нет.

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