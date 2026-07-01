Иркутскому диагностическому центру присвоили имя основателя Игоря Ушакова Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр официально переименован. С 30 июня учреждение носит имя своего создателя и первого руководителя — Игоря Васильевича Ушакова. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Глава региона отметил, что был лично знаком с Игорем Ушаковым и высоко ценил его профессионализм и самоотдачу. По словам Игоря Кобзева, особенно ярко эти качества проявились в сложный период пандемии, когда врач до конца оставался с командой и брал на себя всю полноту ответственности.

Игорь Ушаков посвятил созданию диагностического центра около десяти лет. С 1993 года он занимался подготовкой документации, согласованиями в федеральных ведомствах, закупкой высокотехнологичного оборудования и формированием штата. Торжественное открытие центра состоялось 10 июля 1999 года. За время работы Ушакова в учреждении внедрили свыше 450 новых диагностических методов. В их числе - первый в стране Центр биопсийной диагностики кожи и Центр профилактики остеопороза. Кроме того, центр первым в регионе полностью отказался от бумажных карт, переведя всю документацию в цифровой формат.

- Инициатива присвоить центру имя Ушакова исходила от медицинского сообщества и была поддержана после его кончины в 2021 году. Сегодня учреждение сохраняет статус одного из ведущих диагностических центров как в Сибири, так и в целом по России. Коллектив продолжает работать над внедрением новых технологий, развивая наследие, оставленное основателем, - сообщили в правительстве Иркутской области.