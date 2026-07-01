Ленинский округ Иркутска обновил рекорд по числу медалистов Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

В Ленинском округе Иркутска зафиксирован абсолютный максимум по количеству выпускников, окончивших школу с золотыми медалями. По итогам 2026 года таких ребят насчитывается 93 человека. Для сравнения: в прошлом году этот показатель составлял 62, а годом ранее - 63.

Лучший результат продемонстрировала гимназия № 3 - здесь 16 отличников. В школе № 40, где подготовили 13 медалистов. Третье место заняла школа № 57 с 10 награждёнными. Всего в списке образовательных учреждений, воспитавших золотых выпускников, также значатся школы № 30, 67, 69, 38, 34, 7, 49, 37, 43, 53 и 12. Примечательно, что впервые за три года медаль получил ученик Вечерней сменной общеобразовательной школы № 1.

Пять выпускников округа набрали максимальные 100 баллов на ЕГЭ. Двое из школы № 30 и один из школы № 53 получили высший балл по биологии. Кроме того, двое школьников - из школы № 12 и гимназии № 3 - стали первыми в Иркутске за последние два года, кто сдал физику на 100 баллов.

- Высокие результаты выпускников свидетельствуют о сильной образовательной базе в городе. Медали и экзамены на 100 баллов есть в каждом округе, и за каждым достижением стоит ежедневный труд учеников, поддержка родителей и профессионализм учителей, - пояснил Мэр Иркутска Руслан Болотов