Больше половины жителей Иркутска регулярно перерабатывают. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Исследование SuperJob показало, что 53% жителей Иркутска трудятся сверхурочно. Только треть опрошенных укладывается в норму рабочего времени. В среднем переработки добавляют к графику еще 26% времени в месяц.

- Чаще всего дополнительная нагрузка составляет от 11 до 25% от нормы. Молодежь задерживается на работе чаще: среди респондентов до 35 лет о сверхурочных сообщили почти 60%, а после 45 лет уже каждый второй. Чем выше зарплата, тем дольше рабочий день: среди тех, кто получает до 100 тысяч рублей, перерабатывают 48%, а при доходе от 150 тысяч - уже 61%, - пишут аналитики.

По профессиям лидируют курьеры, водители и складские работники. Реже сверхурочно трудятся операторы кол центров, программисты, секретари и дизайнеры. А рекордсменами по объему лишних часов стали медсестры, администраторы, курьеры, врачи и воспитатели. Опрос проводился с 20 мая по 23 июня 2026 года.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что мать до смерти напоила 20-дневного младенца, чтобы поспать. Читайте, что стало с семьей.