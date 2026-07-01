«Налила в бутылочку водку»: мать до смерти напоила 20-дневного младенца, чтобы поспать — что стало с семьей

За 2 года мать погубила двух маленьких дочек. В это время в семье подрастали еще двое детей. Фото: нейросети.

В маленьком городке, затерянном среди таёжных просторов Иркутской области, жила семья, о которой соседи говорили сдержанно: «Непростая». Сегодня эту историю вспоминают не только в регионе — она прогремела на всю страну после эфира программы «Мужское/Женское» (16+) на Первом канале в 2017 году.

Мы изменили имена и некоторые детали, чтобы защитить личные данные участников, но суть трагедии от этого не становится менее горькой.

Когда молчание стало преступлением

В декабре 2015 года в доме Светланы Костиной (имя изменено - прим. Ред.) наступила тишина, несвойственная семье, где есть малыши. На тот момент женщина воспитывала троих девочек, самой младшей из них было семь месяцев. Бездыханное тело младенца нашли...в бане. Оказалось, что Светлана сама отнесла его туда два дня назад, чтобы скрыть трагедию от полиции и опеки.

- Я боялась! Боялась, что детей отберут! - оправдывалась в студии программы мать.

Как показала экспертиза, малышка умерла от пневмонии с тяжёлыми осложнениями. Следователи установили: зная о болезни ребёнка, Костина не обратилась за медицинской помощью.

- Я пыталась лечить сама, давала лекарства, - уверяла женщина. - У нас добраться до посёлка, где мы тогда жили, зимой почти невозможно — лёд на реке ещё не встал, а другого пути нет.

Однако односельчане тогда отмахивались, мол, враньё: захотела бы - вызвала врачей.

В 2016 году суд вынес приговор: четыре месяца условно с испытательным сроком два года по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». Казалось, матери дали шанс исправиться, но трагедия только набирала обороты.

Вторая трагедия

В январе 2017 года не стало ещё одной дочери Светланы — ей было всего 20 дней от роду. Эксперты подтвердили: смерть крохи наступила от острого отравления этиловым спиртом. Следствие пришло к выводу, что мать могла добавить спирт в молоко или напоить ребёнка смесью воды с водкой, чтобы успокоить плач и поспать.

- Я спрашивала у них: «Губы обожжены? Горло обожжено?» Нет. В чем тогда вы меня обвиняете? Я не могла такого сделать, - защищалась в эфире 26-летняя Светлана.

Женщина до последнего не признавала вину. Рыдая, повторяла, что просто укладывала дочку спать, а о том, что ребёнок не дышит, узнала от своей матери — бабушки младенца. Студия гудела. Гости в зале не скрывали эмоций: кто-то плакал, кто-то требовал самого строгого наказания. На передачу пригласили чиновников — заместителя мэра города, куда семья переехала после первой трагедии, и начальника управления опеки.

«Семья находилась на сопровождении: ежемесячно её посещали социальный педагог и сотрудник полиции. За 2016 год семью проверили более 24 раз. Непосредственной угрозы жизни и здоровью детей на тот момент органы не зафиксировали», — объяснял представитель опеки.

Слова звучали сухо и стали для зрителей поводом для жёсткой дискуссии: почему система «сопровождения» не уберегла малышей?

Еще больше зрителей шокировали кадры, снятые журналистами в доме Костиной. После съёмок корреспондент предложил Светлане, ее сожителю и матери выпить: купил водки и поставил бутылку на стол. Семья тут же устроила застолье под объективами скрытых камер. В это время в доме находились старшие дочери Костиной - 4 и 5 лет, которые наблюдали за пьяными взрослыми.

- Это ужас, что там творится, - делился в студии журналист. - Грязь, разруха, девчонки грязные и этими грязными руками едят то, что смогли найти.

В день выхода программы в эфир в июле 2017 года стало известно, что Светлану признали виновной по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Условный срок за первую трагедию отменили, назначили реальное наказание: 1 год и 5 месяцев в колонии-поселении.

В прокуратуре подчёркивали: женщина не просто бездействовала — её поступки напрямую привели к гибели двух детей.

Что стало с героями выпуска «Мужское/Женское»

С тех пор прошло несколько лет. Как стало известно КП-Иркутск, оставшихся детей у Светланы дочерей забрали — сейчас они живут в другой семье, под опекой. По примерным подсчётам, сегодня они должны учиться в средней школе.

- Дополнительно информируем, что несовершеннолетние дети осужденной в период ее нахождения под стражей и по настоящее время находятся в замещающей семье. Мать в отношении них лишена родительских прав. Других детей не имеет, - сообщила в ответе на официальной запрос КП-Иркутск заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Татьяна Плетан.

Светлана Костина соответственно отбыла наказание. Ее дальнейшая судьба - неизвестна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пустая морозилка, голые стены и беспорядок»: 8 детей искали в квартире еду, пока мама до утра отмечала день рождения. (Подробности)

28-летняя женщина умерла во время родов в Иркутске: «Мать и дочь похоронили в один день». (Подробности)