Электросамокат загорелся прямо в квартире жителя Ангарска. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

В Ангарске в 85 квартале 30 июня электросамокат стал причиной пожара в девятиэтажном доме. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, 51-летний хозяин поставил его на зарядку, и на глазах мужчины устройство вспыхнуло.

- Пламя охватило три квадратных метра. Жилец не растерялся, обесточил квартиру и залил огонь водой. До приезда пожарных из подъезда самостоятельно вышли десять человек, никто не пострадал, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

На место выезжали 14 огнеборцев и пять единиц техники. Дознаватели установили, что причиной стало короткое замыкание в самокате. МЧС напоминает, что нельзя пользоваться поврежденными устройствами, а заряжать гаджеты нужно только под присмотром. Как только аккумулятор набрал сто процентов, его сразу отключают от сети. Ремонт стоит доверять только специалистам, а литий-ионные батареи тушат только полным погружением в воду.

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