Инвалидам разрешили заправляться без очереди на АЗС в Иркутской области. Фото: Ольга ЮШКОВА.

На автозаправочных станциях Иркутской области инвалиды I и II групп, дети-инвалиды и те, кто их сопровождает, получили право заправляться вне очереди. Такое разъяснение дали в региональном Минэкономразвития после вопроса, который появился в чате губернатора.

Один из жителей поинтересовался, как быть людям с инвалидностью в нынешней ситуации с топливом. Многие не могут часами простаивать в ожидании, а без автомобиля им попросту не обойтись. «Для них бензин - это жизнь», - написал он. Вот что ответили в ведомстве:

- Инвалиды I и II групп, дети-инвалиды и сопровождающие их лица обслуживаются без очереди в самых разных учреждениях - от магазинов до организаций ЖКХ. Автозаправки не исключение. Чтобы воспользоваться льготой, достаточно обратиться к администратору АЗС или к дежурящим на станции полицейским. При себе нужно иметь подтверждающий документ.

Региональное управление Роспотребнадзора уже уведомило компанию «Иркутскнефтепродукт» о необходимости строго соблюдать это правило. За отказ предоставить приоритетную очередь закон предусматривает административную ответственность.

Как обстоит ситуация с топливом в Иркутской области на 2 июля 2026 - читайте в материале КП-Иркутск. Собрали для вас последние новости.