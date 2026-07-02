Ситуация с бензином остается напряженной. Фото: соцсети губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Ситуация с бензином в Иркутске и Иркутской области на 2 июля 2026 остается крайне сложной. Однако наметился пусть небольшой, но сдвиг: топливо начало поступать независимым заправочным сетям. Параллельно власти усиливают координацию с муниципалитетами, а губернатор лично вышел в ночь к очередям на АЗС. КП-Иркутск рассказывает последние новости.

Можно ли купить бензин в Иркутске и Иркутской области 2 июля 2026

На очередном заседании оперативного штаба независимые АЗС сообщили: начались частичные отгрузки топлива с нескольких нефтеперерабатывающих заводов страны. Общий объем по ранее заключенным договорам составил 6 тысяч тонн. В региональном правительстве подчеркивают: это результат плотной работы с федеральным центром.

- Большую роль здесь сыграла наша работа с Москвой. Мы обсуждали оперативную обстановку с коллегами из разных ведомств, топливных компаний, Госдумы и Заксобрания, - отметил губернатор Игорь Кобзев.

При этом основной объем бензина по-прежнему реализуется через сеть «Роснефть». Но в Приангарье насчитывается более 20 районов и муниципальных округов, где заправок этой компании либо нет вовсе, либо их крайне мало. Для таких территорий совместно с мэрами уже определили месячную потребность в топливе и прорабатывают меры, чтобы не допустить острого дефицита.

Есть ли топливо на заправках Иркутска и Иркутской области 2 июля 2026

Ограничения, введенные режимом повышенной готовности, остаются в силе. На АЗС «Роснефти» действует суточный лимит - не более 50 литров на один автомобиль за одну заправку. Другие сети могут устанавливать планку ниже. Розлив топлива в канистры и любую другую тару по-прежнему под запретом. Без ограничений и вне очереди заправляются машины экстренных служб, коммунальная и сельскохозяйственная техника.

За порядком на заправках следят полиция, Росгвардия и добровольные народные дружины. Продолжается охота на перекупщиков, которые скупают бензин и перепродают его через интернет по 250-300 рублей за литр. В полиции говорят, что поток таких объявлений пошел на спад, но работа не прекращается.

Ситуация с бензином в Иркутске и Иркутской области 2 июля 2026

Игорь Кобзев обратился к жителям с призывом экономить топливо, а также рассказал о ночном визите к очередям на АЗС.

- Призываю максимально экономно расходовать бензин, по возможности сократить поездки. Понимаю, что это создает неудобства, но только сообща мы сможем перестроиться и преодолеть кризис. Я лично и члены правительства предпринимаем все возможные меры. Оперативный штаб работает практически круглосуточно.

Губернатор добавил, что ночью, после заседания штаба, он пообщался с водителями, стоявшими в очереди на заправку. По его словам, люди в целом относятся к ситуации с пониманием, хотя и указывают на организационные недостатки.

- Не зря говорят, что люди проявляются в критической ситуации. Кто-то стремится помочь, а кто-то - извлечь личную выгоду. Правоохранители продолжают выявлять тех, кто перепродает бензин по завышенной цене. Скажу честно: несмотря на все меры, ситуация остается очень тяжелой. До стабилизации понадобится еще много сил и нестандартных решений.

Кстати

Топливный кризис задел и туристическую отрасль. Из-за нестабильных цен на бензин и его дефицита под вопросом оказался летний сезон на Байкале. Эксперты прогнозируют рост стоимости питания и экскурсий, сложности с работой маломерного флота и закрытие части кафе. При этом проживание, по оценкам участников рынка, должно удержаться на прежнем уровне - владельцы турбаз не рискуют задирать цены при падающем спросе. Подробнее о том, чего ждать туристам этим летом, читайте в материале КП-Иркутск.

Вот такая ситуация с бензином в Иркутске и Иркутской области на 2 июля 2026.

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