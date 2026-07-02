Скоростное судно «Заря» свяжет Бодайбо и Маму с 6 июля. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Мамско-Чуйского и Бодайбинского районов снова смогут добираться друг до друга по воде. С 6 июля 2026 между Бодайбо и рабочим поселком Мама начинает ходить скоростное судно «Заря». Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.

- Рейсы будут выполняться три раза в неделю по понедельникам, средам и субботам. Маршрут субсидируется из областного бюджета, поэтому билеты будут доступными. Водное сообщение для отдаленных территорий жизненно важно, именно по реке люди добираются до районных центров, где находятся больницы, социальные учреждения, доставляются продукты и лекарства, - прокомментировал глава региона.

Ранее в регионе уже запустили еще два водных маршрута. С 1 июля открыли перевозки по маршруту Осетрово - Визирный по реке Лене из Усть-Кутского в Киренский районы. А с 27 июня «Восточно-Сибирское речное пароходство» выполняет рейсы из Балаганска в Братск по Братскому морю.

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