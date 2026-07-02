Сказал маме «скоро вернусь» и ушел навсегда: жизнь первокурсника трагически оборвалась на пешеходном переходе в Иркутске

У 18-летнего Вадима Столетнего из Иркутска, казалось бы, впереди - целая жизнь. Фото: личный архив.

Сегодня, 2 июля 2026 года, Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор по делу, от которого на глазах появляются слезы. На скамье подсудимых - 41-летний водитель иномарки, сбивший первокурсника Вадима Столетнего. Парень погиб вечером 1 сентября 2025 года, в свой первый учебный день в университете. Подробности – в материале КП-Иркутск.

«Мама, у меня уже друг появился!»

Вадиму было 18. Он только окончил школу с серебряной медалью и поступил на бюджет в ИГУ - на исторический, специальность «политология». В списках зачисленных его фамилия стояла первой. Умный, веселый, с кучей друзей - парень мечтал строить карьеру и помогать людям.

Вечером того самого дня он вернулся с праздника для первокурсников и светился от радости: «Мам, у меня уже друг появился, с ребятами познакомился!» - говорил он. А после решил выйти на улицу, прогуляться перед сном.

Около девяти Вадим вышел из дома и направился к пешеходному переходу на улице Ржанова, у остановки Лодочная. Светофора там нет, но «зебра» освещена, парня было отлично видно. В этот момент из-за поворота вылетел «Nissan Qashqai»…

За рулем автомобиля Nissan Qashqai находился 41-летний мужчина. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

«Даже не пытался тормозить»

Суд установил: водитель не сбросил скорость и не попытался объехать человека. Хотя дорога там односторонняя, встречной полосы нет, машин мало - спальный район. Вадим успел пройти всего три метра от бордюра, когда его снесла машина.

- Знакомые смотрели запись с регистратора из этой машины. Сказали, водитель выехал из-за поворота и начал ускоряться. Сына было прекрасно видно… Он даже не затормозил, - со слезами говорила мама погибшего Светлана.

Парня доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Врачи боролись два часа, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Вадим умер, не приходя в сознание.

«Ваш сын в больнице»

Светлана забила тревогу, когда сын не вернулся к 23:00. Писала, звонила - трубку не брал. Никто из друзей ничего не знал, только ночью один из них дозвонился на телефон Вадима. Ответил чужой голос: «Ваш сын в больнице, его сбила машина». Женщина помчалась туда, надеясь на лучшее…

- Три года назад я похоронила мужа, а теперь и сына. Оба носили фамилию Столетний. Вот такая ирония судьбы, - с болью говорила Светлана.

Похороны прошли 4 сентября. Проститься с парнем пришли родные, учителя, друзья и их родители. Вадим был единственным ребенком в семье.

Приговор

- Водитель признан виновным по части 3 статьи 264 УК РФ. Ему дали 3 года колонии-поселения и на 2,5 года лишили прав. Кроме того, он должен выплатить матери и бабушке погибшего 3 миллиона рублей компенсации, - сообщили в МВД и прокуратуре региона.

Сама Светлана хочет одного - чтобы об ее сыне узнали люди.

- Вадим мечтал оставить след в истории, сделать мир хоть чуточку лучше. Не успел. Теперь это пытаюсь сделать я. Может, прочитав про него, кто-то задумается о ценности жизни или просто притормозит перед переходом.

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