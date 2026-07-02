33-летняя Екатерина Томашева превратила свой личный профиль в соцсетях в настоящую диспетчерскую. Фото: Екатерины Томашовой

Пока жители Иркутска часами стоят в многокилометровых очередях на заправках, а цены на такси взлетели до небес, 33-летняя Екатерина Томашова превратила свой личный профиль в соцсетях в настоящую диспетчерскую. Сибирячка – владелица электрического автомобиля – предложила землякам помощь: она готова бесплатно отвозить людей по срочным делам – в аэропорт или больницу. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Предложила помощь в соцсетях

Идея помочь жителям Иркутска пришла к Екатерине не из желания хайпануть на злободневной теме, а после личного потрясения. В первые дни топливного коллапса девушка гостила у родственников в Чите.

- Когда пришло время возвращаться в Иркутск, я просто чудом добралась до аэропорта, - рассказывает КП-Иркутск Екатерина Томашова. - Топлива не было нигде. Родственники буквально сливали бензин друг у друга из баков своих машин, чтобы я успела на рейс.

Вернувшись в Иркутск, Екатерина увидела, что здесь на автозаправочных станциях тоже возникли сложности.

- Я сразу вспомнила то, что происходило со мной в Чите и подумала: а ведь сейчас кому-то тоже нужна помощь. Кто-то пропускает запись к врачу, опаздывает на работу, не может забрать ребенка из детского сада или рискует не попасть на вокзал.

Понимая, что ее электромобиль с заряженной батареей - это сейчас настоящий транспорт спасения, девушка записала короткое видеообращение для соцсетей.

- Но опубликовала его, правда, не сразу. Ролик пролежал в телефоне несколько часов. Было страшновато, - признается Екатерина. - Переживала, мало ли какие люди попадутся? Все-таки небезопасно сажать незнакомцев в свой автомобиль. Да и многие могут попросту воспользоваться добротой. Но позже, еще раз оценив обстановку на заправках в городе, я поняла: если водители перестанут помогать друг другу - станет только хуже. И нажала кнопку «опубликовать».

Чаще всего просят отвезти в аэропорт

За несколько дней пост набрал почти 100 тысяч просмотров и множество комментариев.

- Чаще всего пишут слова поддержки, благодарят, называют меня «лучик надежды», говорят, что сохранили мой контакт на черный день. Но реальных заявок немного. Мне кажется, люди просто стесняются просить о помощи напрямую.

Воспользовались предложением Екатерины пока двое человек - им требовалось уехать в аэропорт.

- Также я регулярно помогаю своей подруге добираться до работы, так как стоимость такси в одну сторону обходится ей до 2500 рублей. Еще была заявка от девушки из реабилитационного центра, но она в последний момент передумала ехать. Есть брони и на август – одна из женщин запланировала поездку заранее, переживая, что ситуация с топливом не наладится.

Сибирячка строго очертила границы своей помощи ради собственной безопасности. Заявки девушка принимает строго через личные сообщения, чтобы водитель могла увидеть профиль человека. Никаких звонков и сообщений с незнакомых номеров! А график ограничен с 7:00 до 12:00 утра. Дальше у Екатерины начинается работа - она коуч и преподает иностранный язык.

«Мы должны объединяться»

Екатерина помогает абсолютно бесплатно.

- Мне это особо ничего не стоит. Полная зарядка автомобиля от обычной домашней розетки занимает около 8 часов. Для поездки в аэропорт зарядки хватает ровно на два круга. Но я работаю из дома, никуда особо не мотаюсь. Поставила на ночь - утром снова полна коробочка. Быстрая зарядка на станциях в городе тоже есть, полчаса - и можно ездить еще часа три-четыре.

Сибирячка – владелица электрического автомобиля – предложила землякам помощь: она готова бесплатно отвозить людей по срочным делам – в аэропорт или больницу. Фото: Екатерины Томашовой

Сибирячка надеется, что другие водители также последуют ее примеру.

- Между водителями электрокаров и обычных машин всегда была черта. Над нами всегда шутили, мол, «вот остановитесь посреди трассы из-за разрядившейся батареи». Даже как-то особо не воспринимали всерьез. Может, поэтому другие владельцы «электричек» сейчас молчат – привыкли защищаться. Но будь у меня обычная машина на бензине, я бы написала в домовой чат: «Ребята, еду в центр, есть три места, давайте довезу до остановки». Мы должны объединяться. Человечность – единственный ресурс, который пока не лимитирован!

А В ЭТО ВРЕМЯ

В настоящий момент власти делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию с топливом в регионе. По последней информации на 2 июля, на заседании оперативного штаба независимые АЗС сообщили: начались частичные отгрузки топлива с нескольких нефтеперерабатывающих заводов страны. Общий объем по ранее заключенным договорам составил 6 тысяч тонн.

На АЗС «Роснефти» продолжает действовать суточный лимит – не более 50 литров на один автомобиль за одну заправку. Розлив топлива в канистры и любую другую тару по-прежнему под запретом. За порядком на заправках следят полиция, Росгвардия и добровольные народные дружины.

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