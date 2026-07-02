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НовостиОбщество2 июля 2026 9:27

Эксперт объяснил, чем опасны сахарозаменители для кишечника

Терапевт Кондрахин: Сахарозаменители опасны для кишечника
Татьяна ИВАНОВА
Эксперт объяснил, чем опасны сахарозаменители для кишечника.

Эксперт объяснил, чем опасны сахарозаменители для кишечника.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Терапевт Андрей Кондрахин рассказал NEWS.ru, что заменители сахара далеко не так безобидны, как о них думают. Существуют две большие группы подсластителей: натуральные и синтетические. К первым относятся стевия, эритрит, ксилит и сорбит, ко вторым - сахарин и аспартам. И те, и другие могут серьезно навредить микрофлоре кишечника. Проблема в том, что они обманывают организм. Рецепторы чувствуют сладость, микробиота активизируется в ожидании энергии, но питания не получает и начинает работать вхолостую.

- Подсластители, как химические, так и натуральные, мало того что вызывают послабление стула, но еще и нарушают работу микробиоты кишечника. Она думает, что к ней поступает сахар, начинает активничать, а энергии нет. И она очень плохо себя чувствует, - пояснил Кондрахин.

Так что увлекаться сахарозаменителями не стоит, даже если они кажутся безопасной альтернативой. Лучше просто сократить количество сладкого, чем подменять его химией.

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