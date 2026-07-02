По дороге на заправку в Иркутске загорелся автомобиль

Пламя удалось потушить своими силами, еще до приезда спасателей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

2 июля 2026 года на улице Рабочего Штаба в сторону Зеленого микрорайона произошло ЧП. Как сообщает «Виаком» со ссылкой на МЧС региона, у одной из машин, стоявшей в очереди на заправку, вспыхнул моторный отсек.

Очевидцы не стали ждать пожарных и бросились на помощь. Водители быстро среагировали и потушили огонь своими силами, никто не пострадал. Прибывшие спасатели МЧС, а на вызов выезжали четыре человека и одна единица техники, к этому моменту уже застали потушенный автомобиль.

- Водители - большие молодцы, быстро сориентировались и потушили пламя, продемонстрировали выручку и взаимопомощь, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

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