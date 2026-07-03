Рысь забралась в сарай под Братском и задавила семь кур. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Зяба Братского района дикий хищник наведался в гости на дачу к сибирячке. 38-летняя местная жительница обнаружила, что рысь пробралась в сарай и задавила семь кур. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД региона.

- Женщина сразу позвонила в полицию. На место выезжала следственно-оперативная группа, полицейские осмотрели территорию, но зверя уже не нашли. Участковые провели беседы с жителями и объяснили, как вести себя при встрече с хищником, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Полиция напоминает, что при появлении дикого животного нельзя его провоцировать. Нужно спокойно покинуть опасное место и сразу позвонить в экстренные службы по номеру 112. Будьте осторожны!

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что 25 лет прошло с момента авиакатастрофы, которая навсегда разделила жизнь десятков семей на «до» и «после». В ночь с 3 на 4 июля 2001 года под Иркутском разбился пассажирский Ту-154. Та трагедия унесла 145 жизней. Читайте подробности.