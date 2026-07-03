Самолет внезапно развернуло на 180 градусов и бросило вниз: 145 жизней трагически оборвались под Иркутском 25 лет назад

Трагедия унесла 145 жизней - 136 пассажиров и 9 членов экипажа. Фото: Вера КОСТАМО.

Сегодня, 3 июля 2026 года, исполняется ровно 25 лет с момента авиакатастрофы, которая навсегда разделила жизнь десятков семей на «до» и «после». В ночь с 3 на 4 июля 2001 года под Иркутском разбился пассажирский Ту-154. Та трагедия унесла 145 жизней - 136 пассажиров и 9 членов экипажа. Борт летел из Екатеринбурга во Владивосток с промежуточной посадкой в столице Приангарья. Подробности – в материале КП-Иркутск.

«Машину внезапно развернуло»

Самолет заходил на посадку в иркутском аэропорту, когда случилось необъяснимое. Машину внезапно развернуло на 180 градусов, и она рухнула на землю в 35 километрах от города, неподалеку от деревни Бурдаковка.

Первой о беде сообщила случайная свидетельница. Уже через десять минут после падения она дозвонилась до дежурного УВД Иркутской области.

- Недалеко от деревни упал самолет. Все горит! - кричала женщина в трубку.

По тревоге подняли весь гарнизон милиции и спасателей. Когда они добрались до места, их глазам предстало жуткое зрелище: полыхал лес, из земли торчали остатки кабины и хвостовая часть лайнера, а вокруг на сотни метров разлетелись обломки. Среди них валялись обгоревшие долларовые купюры. Позже выяснилось: несколько пассажиров везли с собой крупные суммы. Кто-то занял на квартиру, кто-то собирался купить машину во Владивостоке, кто-то закрывал сделку. Все строили планы, но ни одному из них так и не суждено было сбыться…

Роковой третий круг

Полет из Екатеринбурга проходил абсолютно спокойно. Экипаж не сообщал ни о каких неполадках. В последний раз пилоты выходили на связь с диспетчерами иркутского аэропорта, когда борт находился на высоте 2,5 тысячи метров.

По правилам при заходе на посадку самолет должен был сделать четыре круга. Катастрофа произошла на третьем. Но самое странное - обломки лежали в направлении, противоположном траектории полета. Будто невидимая сила развернула многотонную машину и швырнула вниз.

«Я не знал, что сказать сыновьям»

В аэропорту встречающие не сразу поняли, что случилась беда. Среди них был Николай М. - он специально приехал из Читы на один день, чтобы встретить жену Галину и дочку Любу. С собой взял младших сыновей - 12 и 14 лет. Мальчишки всю дорогу обсуждали, как погуляют с сестрой, у кого погостят и когда вернутся домой.

- Самолет должен был прилететь по расписанию в 2:30 ночи. Однако не прилетел. Объявили, что информация появится только в восемь утра. Многие разъехались, осталось лишь несколько человек. Мы увидели, что вокруг бегают милиционеры, и поняли: что-то не так, - вспоминал Николай в разговоре с КП-Иркутск.

Позже кто-то подошел и сказал: по телевизору передали, что под Иркутском разбился самолет. Мужчины бросились в Бурдаковку, но пробиться к месту уже не смогли - все оцепили.

- Мы вернулись в аэропорт. Сыновья спали в машине, я не стал их будить. Не знал, что им сказать. Попросил позвать детского психолога.

Старшая дочь Николая Люба училась в Екатеринбургской юридической академии. Накануне она сдала последний экзамен за первый курс и хотела вместе с мамой улететь домой 1 июля. Но билетов на эту дату не было. Свободные места нашлись только на 4-е.

- Жена боялась своего возраста, - рассказывал Николай. - Еще в студенчестве цыганка нагадала ей троих детей, два высших образования и ранний уход - в 42 года. Она всеми силами пыталась перехитрить судьбу. Отказалась от второго высшего. А когда должна была стукнуть та самая цифра, грозилась устроить пир на весь мир. Не удалось…

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