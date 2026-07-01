За минуту до вечности: хроника последнего полёта Ил-76, который навсегда забрал жизни 10 спасателей МЧС

На десятый дней после крушения на склоне установили православный крест. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

Сегодня, 1 июля 2026 года, Иркутская область замерла в горьком молчании. Ровно десять лет назад при тушении лесных пожаров в Качугском районе погиб экипаж самолета МЧС Ил-76. Эта рана не затягивается до сих пор. Что произошло в тот роковой день – в материале КП-Иркутск.

«Внезапно пропал с радаров»

Экипаж пропавшего самолета искали в течение трех дней. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

Утро первого дня июля 2016-го началось тревожно. Борт, боровшийся с огненной стихией в непроходимой тайге, внезапно пропал с радаров. На связь экипаж больше не вышел. Земля ждала ответа, но в эфире повисла тишина. Страшные поиски длились почти трое суток. Лишь 3 июля наземная группа отряда «Центроспас» наткнулась на искореженные обломки всего в девяти километрах от поселка Рыбный Уян. От огромной машины уцелел только хвост. Выжить в том аду не смог никто.

Обломки самолета Ил-76 спасатели обнаружили с высоты вертолета

Позже специалисты восстановят картину произошедшего по крупицам. Расшифровка черных ящиков показала: паники в кабине не было. Командир Леонид Филин и его товарищи до последней секунды работали спокойно, переговариваясь с диспетчером в штатном режиме. Беда подкралась незаметно. Самолет затянуло в плотное облако дыма, и летчики просто не успели разглядеть сквозь эту стену приближающуюся сопку высотой 945 метров. Следователи признали: машина была исправна, люди - настоящие профессионалы, просто стихия оказалась коварнее.

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«Спасли тысячи семей»

Тот борт носил имя «Николай Каманин» и прибыл в Приангарье 17 июня. Меньше чем за месяц вахты, с начала пожароопасного сезона, экипаж совершил 33 боевых вылета. Они боролись с пламенем, сбросили на горящую тайгу Сибири более тысячи тонн воды. Сухие строчки отчетов складываются в подвиг: только в нашем регионе герои затушили семь крупнейших очагов, прикрыли от огня 30 поселков, где жили больше 50 тысяч человек. Они уберегли от беды тысячи семей.

На месте крушения Ил-76 установлен памятный крест, где указаны имен всех погибших в крушении спасателей МЧС. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

Девять членов экипажа похоронили на Мытищинском и Жуковском кладбищах в Подмосковье, еще одного проводили в последний путь в Волгограде - так решили родные. Но сердце этой трагедии навсегда осталось здесь, на иркутской земле. На десятый дней после крушения на склоне установили православный крест. Его срубили по всем канонам из лиственницы - крепкого сибирского дерева, такого же несгибаемого, как и дух погибших спасателей.

За отвагу в экстремальных условиях весь экипаж - десять человек - был посмертно представлен к Орденам Мужества.

В Иркутске почтили память экипажа, погибшего при тушении крупного пожара.

Сегодня, в скорбную годовщину, в одном из скверов Иркутска было многолюдно. Сотрудники регионального главка МЧС пришли к памятнику пожарным и спасателям с живыми цветами. Все эти годы сибиряки бережно хранят память о Леониде Филине, Алексее Лебедеве, Георгии Петрове, Викторе Кузнецове, Игоре Мурахине, Сергее Сусове, Сергее Макарове, Марате Хадаеве, Вадиме Жданове и Андрее Машнинове.

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