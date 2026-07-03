Мэр Иркутска вручил награды сотрудникам Социального фонда Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

В Иркутске прошло торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня образования Социального фонда России. В мероприятии приняли участие мэр Иркутска Руслан Болотов, его первый заместитель Светлана Колотовкина и управляющий Иркутского отделения Социального фонда России - Алексей Макаров. Руслан Болотов выразил признательность коллективу за ежедневную деятельность, обеспечивающую социальную защиту жителей Иркутской области.

Особую благодарность Руслан Болотов адресовал специалистам, которые оперативно решают вопросы, связанные с поддержкой родственников военнослужащих, выполняющих боевые задачи. В ходе церемонии семь работников управления были награждены благодарственными письмами от главы Иркутска, а ещё 17 сотрудников получили ведомственные награды из рук Алексея Макарова.

- В штате учреждения насчитывается 2400 человек, из которых более половины (52%) отработали в системе не менее десяти лет. Ежедневно в городе специалисты клиентских служб оказывают услуги примерно 400 посетителям, - сообщил Алексей Макаров.

Помимо этого, Алексей Макаров доложил о старте новой ежегодной выплаты для родителей в рамках нацпроекта «Семья».

За месяц обработано 69 тысяч обращений, общая сумма перечислений превысила 600 млн рублей.