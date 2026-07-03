В Байкальске начали расчистку русла реки Солзан. Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области

В городе Байкальск приступили к расчистке русла реки Солзан. Как сообщает Байкал24, подрядчику предстоит выполнить работы на участке протяжённостью около 700 метров - от моста «Доброй Надежды» до устья, где река впадает в Байкал. Мероприятия организованы в рамках федерального проекта «Защита от негативного воздействия вод и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений» и финансируются из федерального бюджета.

Расчистка рассчитана на два года - 2026 и 2027. В ходе работ планируется выемка грунта, формирование проектных отметок русла и укрепление правого берега каменной наброской на отдельных участках, подверженных размыву. Капитальных сооружений возводить не будут.

- Расчистка русла Солзана - это не только экологическая задача, но и вопрос безопасности жителей Байкальска. Работы ведутся с учётом всех природоохранных требований. Важно сохранить естественный ландшафт и одновременно защитить город от последствий обильных осадков, - отметила министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.