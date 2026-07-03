Прокуратура Братска помогла семьям участников СВО получить выплаты на 3 млн

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Прокуратура Падунского района Братска провела проверку по обращениям членов семей участников специальной военной операции.
- Заявители не могли получить положенные меры соцподдержки, поскольку их родственники-военнослужащие не были зарегистрированы по месту жительства в Иркутской области, - сообщила прокуратура Иркутской области.
Чтобы восстановить права граждан, прокуратура обратилась в суд с заявлениями об установлении факта постоянного проживания бойцов на территории региона. Требования надзорного ведомства были удовлетворены.
Благодаря вмешательству прокуратуры права шести семей восстановлены - им предоставлены социальные выплаты на общую сумму более 3 миллионов рублей.