Прокуратура Братска помогла семьям участников СВО получить выплаты на 3 млн Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Падунского района Братска провела проверку по обращениям членов семей участников специальной военной операции.

- Заявители не могли получить положенные меры соцподдержки, поскольку их родственники-военнослужащие не были зарегистрированы по месту жительства в Иркутской области, - сообщила прокуратура Иркутской области.

Чтобы восстановить права граждан, прокуратура обратилась в суд с заявлениями об установлении факта постоянного проживания бойцов на территории региона. Требования надзорного ведомства были удовлетворены.

Благодаря вмешательству прокуратуры права шести семей восстановлены - им предоставлены социальные выплаты на общую сумму более 3 миллионов рублей.