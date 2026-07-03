Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 июля 2026 7:55

В Усть-Куте бизнесмен убил своего работника во время ссоры

Осуждённый схватил сотрудника за руку и протащил его на машине около 20 метров
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
В Усть-Куте бизнесмен убил своего работника во время ссоры

В Усть-Куте бизнесмен убил своего работника во время ссоры

Фото: СУ СКР по Иркутской области.

Усть-Кутский городской суд вынес приговор в отношении 36-летнего местного жителя.

- В ночь с 17 на 18 декабря 2022 года подсудимый на автомобиле «БМВ ИКС 6» подъехал к дому на улице Пролетарской, где встретил своего 21-летнего работника. Между ними произошла ссора. В ходе конфликта осуждённый схватил потерпевшего за левую руку через открытое окно водительской двери и, удерживая его, начал движение на высокой скорости, - сообщает прокуратура Иркутской области.

Проехав около 20 метров, он отпустил мужчину, который при падении ударился головой об асфальт. От полученной травмы пострадавший скончался в больнице.

В мае 2025 года подсудимый был задержан сотрудниками УФСБ России по Иркутской области и заключён под стражу. Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.