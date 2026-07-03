В Иркутской области простились с погибшим на СВО Александром Молотовым. Фото: Администрация Нукутского муниципального округа.

В Нукутском муниципальном округе 30 июня простились с участником специальной военной операции Александром Молотовым.

26-летний ефрейтор, старший разведчик разведывательного взвода, героически погиб 17 июня в результате огневого воздействия со стороны ВСУ.

- Александр родился 26 апреля 1999 года в селе Тангуты. В 2017 году окончил Тангутскую среднюю школу, затем поступил в Иркутский государственный аграрный университет имени Ежевского, который окончил в 2021 году по специальности «Агроинженер». Однокурсники вспоминают его как светлого, доброго и весёлого человека, - сообщает администрация Нукутского муниципального округа.

В октябре 2023 года Александр принял решение отправиться в зону СВО. Службу проходил пулемётчиком в войсковой части 6961 в Богородске.

Сослуживцы отмечали его смелость, отзывчивость и готовность прийти на помощь.

За время службы он был награждён медалями «Участнику специальной военной операции» и «За боевое отличие». Посмертно награждён Орденом Мужества.