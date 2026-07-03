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НовостиОбщество3 июля 2026 8:36

В больнице Иркутска установили анализатор крови с искусственным интеллектом

Оборудование нового поколения позволяет проводить углублённые исследования и вдвое ускоряет работу лаборатории
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
В детской больнице Иркутска установили анализатор крови с искусственным интеллектом

В детской больнице Иркутска установили анализатор крови с искусственным интеллектом

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутской детской областной клинической больнице начал работу современный гематологический анализатор CAL-8000.

Как сообщает Тайшет24, оборудование было передано лечебному учреждению благотворительным фондом имени Юрия Тена. Подобные автоматизированные системы в России только начинают внедряться, и в Иркутске оно установлено впервые.

Главный врач больницы Юрий Козлов отметил, что новое оборудование позволяет всего за несколько минут проводить развёрнутые и углублённые анализы крови. Система включает в себя приёмный блок, автоматическую окраску препаратов и цифровой анализ с использованием искусственного интеллекта.

Раньше многие процессы выполнялись вручную, теперь они полностью автоматизированы. Программное обеспечение анализатора совместимо с Единой цифровой платформой и позволяет управлять процессом удалённо. Скорость исследований увеличивается вдвое, а качество диагностики значительно повышается: система сама подсказывает, нужно ли более детальное исследование.