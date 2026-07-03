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НовостиОбщество3 июля 2026 9:04

Суд в Ангарске запретил местным жителям держать собаку на цепи у подъезда

Животное мешало отдыху соседей и создавало антисанитарные условия
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Суд в Ангарске запретил местным жителям держать собаку на цепи у подъезда

Суд в Ангарске запретил местным жителям держать собаку на цепи у подъезда

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Ангарский городской суд удовлетворил иск двух жителей многоквартирного дома к соседям, которые держали собаку на придомовой территории.

- Истцы жаловались на постоянный лай и вой, неприятный запах и невозможность открыть окна. По их словам, западно-сибирская лайка находилась на металлической цепи, прикреплённой к крыльцу, а хозяева не убирали за животным, - сообщает объединённая пресс-служба судов Иркутской области.

Из-за шума жительница дома страдала бессонницей и вынуждена была пить лекарства от давления, а ее внук не мог работать удалённо.

Суд установил, что ответчики нарушили требования Федерального закона «Об ответственном обращении с животными» и региональные правила содержания домашних питомцев. Содержание собак на придомовых территориях многоквартирных домов не допускается. Владелец обязан обеспечивать условия, исключающие вред для других людей.

Суд учёл систематический характер нарушений, а также то, что ответчики не предпринимали мер для исправления ситуации. Истцам присуждена компенсация морального вреда в размере 25 тысяч рублей.

Суд также обязал ответчиков освободить придомовую территорию от собаки в течение трёх дней после вступления решения в силу. Решение вступило в законную силу.