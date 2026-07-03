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НовостиПроисшествия3 июля 2026 9:43

Мошенники выманили у женщины 600 тысяч рублей под предлогом доставки букета

Жительница Пензы поверила лжесотрудникам службы доставки и силового ведомства
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Мошенники выманили 600 тысяч рублей под предлогом доставки букета

Мошенники выманили 600 тысяч рублей под предлогом доставки букета

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Пензе 51-летняя местная жительница стала жертвой мошенников, лишившись около 600 тысяч рублей.

- Всё началось со звонка в мессенджере - неизвестный представился сотрудником службы доставки и сообщил, что хочет вручить женщине букет цветов. Для подтверждения получения он попросил назвать СМС-код. Женщина продиктовала его, - сообщает УМВД России по Пензенской области.

Следом поступил второй звонок - от мужчины, который назвался сотрудником силового ведомства. Он заявил, что мошенники завладели персональными данными женщины и оформили на неё доверенность. Чтобы предотвратить незаконные операции, он убедил её перевести все сбережения на «безопасный счёт». Женщина перевела около 600 тысяч рублей, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Осознав, что букет так и не доставили, а деньги исчезли, потерпевшая обратилась в полицию. Завели уголовное дело по статье мошенничество.