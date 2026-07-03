В Иркутске представили нового военного прокурора гарнизона - Максима Аблаева Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутске военный прокурор Центрального военного округа генерал-майор юстиции Игорь Афиногенов представил нового военного прокурора Иркутского гарнизона - подполковника юстиции Максима Аблаева. Ранее он проходил службу в Республике Бурятия.

На встрече, в которой также приняла участие уполномоченный по правам человека в Иркутской области Светлана Семёнова, обсуждались вопросы защиты прав военнослужащих из региона, участвующих в специальной военной операции.

Особое внимание уделили темам лечения и реабилитации бойцов, а также взаимодействию различных структур и ведомств при решении задач по поддержке участников СВО и их семей.

- Приобретённый опыт позволит новому прокурору успешно справляться с поставленными задачами и укреплять законность. Стороны договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве, - отметил Игорь Кобзев