Более 7,7 тысячи подростков Иркутской области трудоустроились с начала года Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутской области с января текущего года официально трудоустроены свыше 7,7 тысячи несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Программа временной занятости даёт подросткам возможность получить первый профессиональный опыт, освоить новые навыки и заработать собственные деньги. При этом помимо зарплаты от нанимателя школьникам предоставляется дополнительная материальная поддержка из средств областного бюджета.

Как информирует Байкал24, консультанты центра помогают молодым соискателям определиться с направлением деятельности, грамотно составить резюме и найти подходящие вакансии на период каникул.

Чаще всего ребята выбирают такие должности, как делопроизводитель, вожатый, администратор и курьер. Специалисты также разъясняют подросткам основы трудового этикета и контролируют соблюдение их прав, включая официальное оформление, безопасность на рабочем месте и выплату зарплаты в срок.

- Летняя занятость подростков - это вклад в их будущее. Они не только зарабатывают первые деньги, но и становятся более самостоятельными, знакомятся с реальными профессиями. Наша задача - помочь им с выбором и гарантировать соблюдение всех трудовых норм, - подчеркнула заместитель министра труда и занятости Иркутской области Елена Егорова.