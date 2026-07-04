Три учреждения Иркутска выиграли гранты в конкурсе родительских инициатив. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Сразу три образовательных учреждения Иркутска вошли в число победителей третьего сезона конкурса инициатив родительских сообществ — проекта общества «Знание» при поддержке Минпросвещения России. Как уточнили в пресс службе столицы региона, грантовую поддержку получат детский сад № 179 с проектом «Музыкально психологический семейный театр», школа № 12, представившая медиапроект «Родина в кадре», и детский сад № 59 ОАО «РЖД» с инициативой «Безопасный маршрут детства».

В масштабах Иркутской области победителями стали семь проектов — на их реализацию выделят свыше 7 миллионов рублей. При этом регион активно включился в конкурс: всего было подано 46 заявок, 39 из них прошли отбор и были допущены к экспертной оценке.

По всей стране победителями признаны 395 родительских комитетов из 71 региона — общий объём финансирования составит более 399,4 миллиона рублей. Деньги поступят на счета победителей до 30 июля, а реализовать задуманные проекты необходимо успеть до 15 ноября 2026 года.

Напомним, в Иркутске приступили к сносу аварийного многоквартирного дома на улице Касьянова, 36. Здание, построенное в 20–30-х годах прошлого века, признали непригодным для проживания и расселили год назад. Работы ведутся по муниципальному контракту.