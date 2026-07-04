Особое внимание уделили Иркутской области и Забайкалью на совещании по топливу. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, глав регионов, отраслевых компаний.

- Основное внимание было уделено региональным топливным рынкам Иркутской области и Забайкальского края, где в настоящее время сохраняется напряжённая обстановка в части топливообеспечения. Главы субъектов доложили о принимаемых мерах, запасах и поставках нефтепродуктов, - сообщают в пресс-службе правительства.

Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива с целью скорейшего удовлетворения внутреннего спроса на региональных рынках.

Напомним, 3 июля в Иркутске возобновилась работа семи АЗС компании «Крайснефть» — на них началась заправка автомобилей горожан.Кроме того, внес изменения в указ «О введении режима функционирования повышенной готовности». При этом лимиты сохраняются: на АЗС «Роснефть» допускается заправка не более 50 литров в сутки на одно транспортное средство, на остальных автозаправочных станциях — не более 30 литров в сутки.