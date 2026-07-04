Механизм выдачи QR‑кодов для покупателей топлива проработают в Иркутской области. Фото: Ольга ЮШКОВА.

3 июля в Иркутске возобновилась работа семи АЗС компании «Крайснефть» — на них началась заправка автомобилей горожан. Об этом сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

- Понимаю, что очередей избежать не удалось, но обстановка немного улучшилась. Будем продолжать работу по обеспечению топливом независимых АЗС, - отмечает глава региона. - Кроме того, внес изменения в указ «О введении режима функционирования повышенной готовности».

Основные изменения таковы:

Внеочередное право на заправку предоставлено организациям, задействованным в перевозке пассажиров, вывозе твёрдых коммунальных отходов, оказании ритуальных услуг, а также в инкассации. Для реализации этого права потребуется документальное подтверждение от органов местного самоуправления.

Жителям отдалённых территорий разрешено приобретать топливо в канистрах — это необходимо для обеспечения базовых потребностей. Аналогичное право распространяется на предприятия, которым затруднительно доставлять технику на АЗС: сельхозпроизводителей, фермеров, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, а также организации, занимающиеся отдыхом и оздоровлением детей. Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно обратиться в органы власти своего муниципалитета, подтвердить значимость своей деятельности для территории и быть включённым в специальные списки, передаваемые на АЗС.

Для поддержания порядка на автозаправочных станциях к работе привлечены участники народных дружин, общественных объединений правоохранительной направленности, казачьих обществ и военно патриотических организаций. Они будут действовать во взаимодействии с подразделениями полиции.

Министерству цифрового развития и связи Иркутской области поручено проработать механизм выдачи QR кодов для покупателей топлива — это поможет упорядочить процесс распределения горючего. Получить разъяснения по вопросам приобретения топлива жители могут в Едином центре обработки звонков по телефону 122.

Также сохраняется право на внеочередное обслуживание для инвалидов. При посещении АЗС достаточно обратиться к дежурящим волонтёрам и предъявить подтверждающие документы.

Лимиты сохраняются: на АЗС «Роснефть» допускается заправка не более 50 литров в сутки на одно транспортное средство, на остальных автозаправочных станциях — не более 30 литров в сутки.

Напомним, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства Виктору Семёнову отчитаться о ходе расследования уголовного дела, по факту исчезновения людей на реке Иркут в Шелеховском районе.