В Иркутской области активно идёт набор в 25‑ю отдельную бригаду БПЛА. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутской области активно идёт набор в 25-ю отдельную бригаду беспилотных систем, об этом сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов. В этом подразделении служат наши земляки. Бригада работает с беспилотными системами, а значит, здесь нужны технически подкованные ребята, готовые осваивать современные технологии и применять их на практике.

- Это возможность не просто отдать долг Родине, а стать специалистом в передовой отрасли, которая определяет будущее армии, - отметил Руслан Болотов.

Попасть в подразделение могут сразу несколько категорий молодых людей: выпускники колледжей и вузов; студенты, оформившие академический отпуск; те, кто рассматривает вариант замены одного года срочной службы на год службы в высокотехнологичных войсках беспилотных систем.

ВАЖНО

Хотите стать частью этого подразделения? За подробной информацией можно обратиться:

- в отдел по молодёжной политике администрации Иркутска — телефоны: 52‑01‑97, 52‑01‑92;

- в военкоматы по месту жительства;

- по телефонам: 117, 8 (3952) 52‑00‑31.

Хотите стать частью этого подразделения? За подробной информацией можно обратиться:

* в отдел по молодёжной политике администрации Иркутска — телефоны: 52‑01‑97, 52‑01‑92;

* в военкоматы по месту жительства;

* по телефонам: 117, 8 (3952) 52‑00‑31.