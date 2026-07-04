Первый день фестиваля «Степь» состоялся в Забайкальском крае. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В районе села Александровка стартовал фестиваль «Степь» (6+) — первый день праздника получился по-настоящему ярким и насыщенным. Площадки фестиваля открыли свои двери для гостей 3 июля ровно в 12:00, передаёт корреспондент ZabNews.

Праздник начался с парада участников — по территории прошли представители творческих коллективов и гости фестиваля. Торжественное открытие украсило выступление певицы ANKA, известной по телепроектам «Голос» и «Ну ка, все вместе!». Артистка исполнила песню открытия, а вместе с ней на сцене блистали танцоры и гимнастки — номер получился зрелищным и эмоциональным.

После номера звезды федерального уровня эстафету приняли забайкальские артисты: местные коллективы показали, что в регионе немало талантов. А вечернюю программу украсили выступления групп The Hatters и «Комната Культуры» — их сеты собрали у сцены сотни зрителей.

Фестиваль продлится два дня — 3 и 4 июля. Добраться до места проведения несложно: из Читы можно доехать на электричке — путь займёт всего полчаса, выходить нужно на станции «Глубокая падь». Оттуда до площадки гостей бесплатно довезут автобусы. А чтобы после вечерних концертов зрители смогли комфортно вернуться в город, организаторы запустили дополнительные троллейбусы.

4 июля идёт второй день фестиваля — гости продолжают наслаждаться музыкой, мастер классами и атмосферой большого праздника.