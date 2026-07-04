Для поисков 4-летнего мальчика и двоих мужчин поднимут дроны в Иркутской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Шелеховском районе не утихает тревога: продолжаются поиски 4-летнего мальчика и двоих мужчин, которых унесло бурным течением реки Иркут. Чтобы прочесать самые труднодоступные участки, спасатели и волонтёры готовятся задействовать беспилотные летательные аппараты — в воздух поднимутся дроны под управлением двух опытных операторов отряда «ЛизаАлерт». Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе отряда.

Всё случилось днём 3 июля. Туристическая группа, в составе которой были и дети, сплавлялась по реке на надувных лодках. Когда группа сделала остановку, 4-летний мальчик и 8-летняя девочка решили зайти в воду — и тут стихия показала свой нрав: детей стремительно понесло течением. На помощь бросились двое мужчин. Девочку удалось выхватить из воды, а вот мальчика и тех, кто кинулся его спасать, река унесла прочь. До сих пор их местонахождение неизвестно.

Ночью поисковые работы пришлось приостановить, но профильные службы не опускали рук — они продолжали осмотр акватории. Утром 4 июля волонтёры-поисковики планируют согласовать дальнейшие действия с МЧС. Если накануне основная нагрузка ложилась на тех, кто работал прямо на воде, то теперь к делу подключают «глаза с неба»: акваторию будут дополнительно осматривать с воздуха — дроны способны заметить то, что с воды и берега легко упустить.

Следком завёл уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц. Следователи уже работают на месте, допрашивают свидетелей, а также установили индивидуального предпринимателя, который организовал этот сплав.