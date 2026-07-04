Среди учреждений Иркутска появился спрос на парковки для велосипедов. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Гостем программы «Картина недели» в эфире радио «Комсомольская правда — Иркутск» (91,5 FM в Иркутске и 99,5 FM в Братске) стала первый заместитель мэра — председатель комитета по управлению Ленинским округом Иркутска Светлана Колотовкина. Интервью в студии «Комсомолки» стало для неё первым в новой должности. В прямом эфире Светлана поделилась, что тоже ощутила на себе последствия дефицита топлива.

— За последнюю неделю ко мне обратились несколько учреждений — и областных, и местных — с просьбой помочь им найти партнёров для установки парковочных мест для велосипедов, — рассказала Светлана Колотовкина. — Каждое нетипичное событие в нашей жизни, как ковид и т. д., учит нас новым возможностям. Оказывается, многие и в правительстве [региона] перешли на велосипеды. И мне зампреды, люди с очень тяжёлой, серьёзной работой, говорят: «А я сегодня приехал на автобусе». Не буду называть фамилии.

Ситуация с бензином в Иркутске и Иркутской области остаётся в центре внимания властей. Оперштаб держит ситуацию с обеспечением топливом на круглосуточном контроле — и первые позитивные сдвиги уже заметны. Так, сеть «КрайсНефть» возобновила продажу горючего на семи своих АЗС. Компания «Роснефть» усовершенствовала сервис: теперь до 50 литров топлива можно приобрести онлайн через платформу «Яндекс».