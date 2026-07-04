В Иркутской области внесли изменения, связанные с правилами продажи топлива. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с бензином в Иркутске и Иркутской области на 4 июля 2026 года остаётся в центре внимания властей: принимаются системные меры, чтобы стабилизировать топливный рынок и обеспечить жителей необходимым объёмом горючего. Внесённые изменения в Указ Губернатора Иркутской области «О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» чётко регламентируют порядок продажи топлива на период урегулирования кризиса.

Лимиты на бензин в Иркутске 4 июля 2026

Оперштаб держит ситуацию с обеспечением топливом на круглосуточном контроле — и первые позитивные сдвиги уже заметны. Так, сеть «КрайсНефть» возобновила продажу горючего на семи своих АЗС. Компания «Роснефть» усовершенствовала сервис: теперь до 50 литров топлива можно приобрести онлайн через платформу «Яндекс». По словам губернатора Игоря Кобзева, работа со всеми участниками топливного рынка продолжается — власти задействуют все доступные механизмы, чтобы преодолеть сложности в интересах населения региона.

Действуют чёткие лимиты на отпуск топлива: на АЗС «Роснефть» разрешено продавать до 50 литров в сутки на один автомобиль, на остальных станциях — не более 30 литров. Для упорядочивания процесса Министерство цифрового развития и связи Иркутской области прорабатывает систему выдачи QR-кодов покупателям.

Как заправиться без очереди в Иркутске 4 июля 2026

Отдельным категориям граждан предоставлено право на внеочередное обслуживание: в частности, согласно Указу Президента, такой привилегией могут воспользоваться инвалиды — достаточно предъявить подтверждающие документы.

Вне очереди топливо также могут приобретать автотранспортные компании, выполняющие социально значимые задачи: пассажирские перевозки, вывоз твёрдых коммунальных отходов, ритуальные услуги, инкассацию. Для жителей отдалённых территорий предусмотрена возможность заправки бензина в канистры — это важно для нормального жизнеобеспечения. Аналогичное право получили предприятия, которым сложно доставить технику на АЗС: в их числе сельхозпроизводители, организации пищевой и перерабатывающей промышленности, аварийные и коммунальные службы, ресурсоснабжающие и градообразующие предприятия, а также учреждения, отвечающие за отдых и оздоровление детей. Чтобы воспользоваться льготой, нужно подтвердить необходимость в топливе документами от органов местного самоуправления — после этого предприятие включают в специальные списки.

Для поддержания порядка на автозаправочных станциях к работе привлечены народные дружины, представители казачьих обществ, волонтёры, ветераны боевых действий, члены военно патриотических и общественных объединений правоохранительной направленности. Их деятельность будет скоординирована с подразделениями полиции.

Чтобы жители могли оперативно получать достоверные сведения, в Едином центре обработки звонков по номеру 122 предоставляют консультации по всем вопросам покупки моторного топлива. Кроме того, автозаправочным комплексам рекомендовано публиковать актуальную информацию — о порядке, сроках и объёмах продаж — на своих сайтах, в мобильных приложениях и соцсетях.

Где заправиться в Иркутске 4 июля 2026

Сеть «Роснефть» работает в обычном режиме на 11 станциях: по адресам Рабочего Штаба, 140; ул. Мира, 109а; Рабочего Штаба, 92а; Розы Люксембург, 172; ул. Сурнова, 31; ул. Сергеева, 78; ул. Маяковского, 65а; Байкальская, 250б; Трактовая, 35А/1; ул. Ширямова, 15; Рабочего Штаба, 135а.

Свои двери для водителей открыла «КрайсНефть». Заправиться можно по адресам: ул. Сергеева, 19; ул. Трактовая, 16; ул. Челябинская, 36 (Покровский); ул. Ширямова, 19а (Боулинг); ул. Старокузьмихинская, 37; а также на станции по адресу Ангарская, 50 (объездная Ново-Ленино).

Также к продажам топлива для физических лиц приступила сеть БРК, где бензин появился на следующих заправках: АЗС Южная, АЗС Баррикад, АЗС Горка, АЗС Кирзавод, АЗС Коммунистическая, АЗС Кузьмиха, АЗС Лермонтова 93, АЗС Лермонтова 124, АЗС Ново-Ленино объездная, АЗС Рабочего Штаба, АЗС Розы Люксембург, АЗС Сурнова и АЗС Юбилейный.

Цены на бензин на заправках в Иркутске 4 июля 2026

Стоимость топлива варьируется в зависимости от сети. На «Роснефти» цены следующие: АИ-92 - 64,70 руб./л, АИ-95 - 70,85 руб./л, ДТ - 85 руб./л.

На станциях «БРК» бензин стоит: АИ-92 - 73,50 руб./л, АИ-95 - 77,30 руб./л, АИ-100 - 115 руб./л, ДТ - 91,50 руб./л.

И цены на заправках «КрайсНефть»: АИ-92 - 77,80 руб./л, АИ-95 - 81,40 руб./л, АИ-98 - 121 руб./л, ДТ - 99,90 руб./л.

Ситуация с бензином в Иркутске и Иркутской области на 4 июля 2026 года находится под пристальным контролем: комплекс принятых мер направлен на то, чтобы сделать процесс получения топлива максимально прозрачным, справедливым и удобным для всех категорий жителей и предприятий региона.

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