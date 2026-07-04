Первый заместитель мэра — председатель комитета по управлению Ленинским округом Иркутска Светлана Колотовкина.

По традиции каждую пятницу в эфире радио «Комсомольская правда — Иркутск» (91,5 FM в Иркутске и 99,5 FM в Братске) ведущие — Наталья Кравченко, доктор исторических наук, профессор Станислав Гольдфарб и политолог Сергей Шмидт — обсуждают самые актуальные темы минувшей недели. 3 июля гостями программы «Картина недели» стали первый заместитель мэра — председатель комитета по управлению Ленинским округом Иркутска Светлана Колотовкина и депутат Думы Иркутска по округу № 32 Александр Сафронов. Главным предметом обсуждения стала напряжённая ситуация с топливом в Приангарье.

«Многие в правительстве перешли на велосипеды»

Интервью в студии «Комсомолки» стало для Светланы Колотовкиной первым в новой должности. О назначении стало известно в конце мая 2026 года. В прямом эфире Светлана поделилась, что тоже ощутила на себе последствия дефицита, и раскрыла адрес АЗС, где, по её словам, очередь составляет около двух часов.

— За последнюю неделю ко мне обратились несколько учреждений — и областных, и местных — с просьбой помочь им найти партнёров для установки парковочных мест для велосипедов, — рассказала в эфире радио «Комсомольская правда — Иркутск» Светлана Колотовкина. — Каждое нетипичное событие в нашей жизни, как ковид и т. д., учит нас новым возможностям. Оказывается, многие и в правительстве перешли на велосипеды. И мне зампреды, люди с очень тяжёлой, серьёзной работой, говорят: «А я сегодня приехал на автобусе». Не буду называть фамилии.

3 июля в Иркутске начали отпускать бензин на независимых автозаправочных станциях. Поставки топлива стартовали на АЗС, расположенных рядом с перегруженными заправками «Роснефти». Водители могут заправиться на «КрайсНефть» и БРК. Оценить организацию работы на местах выехал мэр Иркутска Руслан Болотов. Этой темы также коснулись ведущие и гостья «Картины недели».

В первой части программы были ведущая Наталья Кравченко, профессор Станислав Гольдфарб, политолог Сергей Шмидт и первый заместитель мэра Светлана Колотовкина.

— Иркутская область — это особенный регион. И даже в очередях на АЗС, — сказала первый заместитель мэра. — Люди в очередях знакомятся, общаются, пьют кофе, где-то даже есть кальяны и шашлыки. Мы удивлялись: вчера одна дружная очередь переместилась от «Роснефти» к «Крайсу». Так что, если мы все спокойно, без ажиотажа найдём место, которое менее насыщенно транспортом, то всем можно будет заправиться.

«Не все являются такими везунчиками»

Ведущие программы напомнили о том, что ранее в СМИ появились новости о том, что губернатор Игорь Кобзев лично проверил работу АЗС на улице Байкальской после жалоб автомобилистов на очереди. Глава региона общался с иркутянами, отвечал на наболевшие вопросы, а с кем-то даже успел сделать фото на память прямо на заправке.

— А мэра никто так и не заметил в очереди на заправку, — отметила Наталья Кравченко.

— Не все являются такими везунчиками. Возможно, места, где работал с населением мой руководитель, и где люди ожидали заправки, не были обеспечены нужным количеством фотографов.

— Мэр прекрасен тем, что обеспечил эти пробки туалетами и водой, — добавил Сергей Шмидт. — Если бы у иркутян спросили: «Вы хотите бегать в кусты или фотку с мэром?», наверняка они бы выбрали туалеты, а на мэра и по телевизору посмотреть можно.

— Видны ли горизонты? — поинтересовалась Наталья Кравченко у Светланы Колотовкиной.

— Русский народ не победить. Мы справимся с любой ситуацией. И то количество мемов и шуток, которые появляются при любых сложностях, демонстрирует, что мы справимся с любой неприятностью. Это не беда, это неприятность.

Полную запись программы «Картина недели» от 3 июля 2026 года можно послушать по ССЫЛКЕ.

Тем временем заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл совещание по ситуации на рынке топлива. Основное внимание было уделено региональным топливным рынкам Иркутской области и Забайкальского края в связи с напряжённой обстановкой в части топливообеспечения. Главы субъектов доложили о принимаемых мерах, запасах и поставках нефтепродуктов. Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива.