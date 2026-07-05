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НовостиОбщество5 июля 2026 2:03

До +31 градуса ожидается в Иркутске 5 июля

Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков
Виктория КУДАЕВА
Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

До +29,+31 градусов ожидается в Иркутске в воскресенье, 5 июля. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском гидрометцентре.

- По области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура +28,+33 градусов, при облачной погоде +20,+25 градусов, - говорится в сообщении.

На Байкале синоптики прогнозируют переменную облачность, местами небольшие дожди, утром туманы. Ветер северо-восточный, юго-восточный 7−12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура +23, +28 градусов, при облачной погоде +15,+20 градусов.