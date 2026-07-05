О достижениях Иркутска рассказали на фотовыставке в Москве

Для экспозиции были отобраны проекты, которые наглядно демонстрируют превращение сибирского города в современную урбанистическую лабораторию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

3 июля в центре Москвы, на Арбате, открылась фотовыставка «Городская эволюция. 35 лет развития». Она приурочена к юбилею Союза российских городов и рассказывает о том, как менялись российские муниципалитеты с начала 1990-х годов до наших дней. Иркутск вошел в число 21 города-участника наряду со столицей, Казанью и Екатеринбургом. Для экспозиции были отобраны проекты, которые наглядно демонстрируют превращение сибирского города в современную урбанистическую лабораторию. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации города Иркутска.

- От столицы Приангарья на выставке представлены три знаковых проекта, отражающих разные направления развития города. Это знаменитый 130-й квартал – первое в Сибири общественное пространство, созданное методом регенерации исторического центра. Также город представил проект канализационно-очистных сооружений правого берега Ангары, которые были реконструированы в 2016-2024 годах по федеральной программе «Сохранение озера Байкал» национального проекта «Экология». Общий объем инвестиций превысил 15,2 миллиарда рублей. Третьим экспонатом стала бронзовая скульптура «Дед, Отец, Сын» высотой 2,8 метра, установленная на новой «Аллее Памяти», - говорится в сообщении.

Организаторами фотовыставки стали Союз российских городов и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и общественной палаты Российской Федерации. Посетить выставку могут все желающие до 31 июля.