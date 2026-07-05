Два человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Забайкалье

В результате аварии погибли оба водителя. Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

Смертельное ДТП произошло вечером 4 июля в Забайкальском крае. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на Минлес Забайкалья, на 1044-м километре региональной трассы в районе поселка Лесной городок столкнулись грузовой и легковой автомобили. В результате аварии погибли оба водителя.

- Сообщение о случившемся поступило в экстренные службы накануне в 18:01 по местному времени, - говорится в сообщении.

На место происшествия незамедлительно выехали расчеты Поисково-спасательной службы «Забайкалпожспас». Личности водителей устанавливаются. К ликвидации последствий также привлекли пожарных из поселка Домна - им удалось ликвидировать возгорание грузового автомобиля. Обстоятельства аварии уточняются.