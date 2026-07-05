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НовостиОбщество5 июля 2026 9:27

Духовой оркестр ГУ МЧС России по Иркутской области отмечает 123-летие

На протяжении десятилетий музыканты сопровождают знаменательные события региона
Виктория КУДАЕВА
Коллектив считается старейшим духовым оркестром Сибири.

Коллектив считается старейшим духовым оркестром Сибири.

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

Духовой оркестр Главного управления МЧС России отмечает 123-й день рождения. Коллектив считается старейшим духовым оркестром Сибири. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном ГУ МЧС.

- История нашего оркестра продолжается! По-прежнему востребован талант, объединяющий людей, а духовой оркестр – это, прежде всего, командная работа! Каждое поколение музыкантов является хранителем добрых традиций, заложенных в начале ХХ века, -говорится в сообщении.

На протяжении десятилетий музыканты сопровождают знаменательные события, профессиональные праздники пожарных и спасателей, а в составе сводного оркестра участвует в Параде Победы.