Духовой оркестр ГУ МЧС России по Иркутской области отмечает 123-летие

Коллектив считается старейшим духовым оркестром Сибири. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

Духовой оркестр Главного управления МЧС России отмечает 123-й день рождения. Коллектив считается старейшим духовым оркестром Сибири. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном ГУ МЧС.

- История нашего оркестра продолжается! По-прежнему востребован талант, объединяющий людей, а духовой оркестр – это, прежде всего, командная работа! Каждое поколение музыкантов является хранителем добрых традиций, заложенных в начале ХХ века, -говорится в сообщении.

На протяжении десятилетий музыканты сопровождают знаменательные события, профессиональные праздники пожарных и спасателей, а в составе сводного оркестра участвует в Параде Победы.