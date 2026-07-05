В Бурятии мужчина из-за сигареты устроил пожар, в котором погибли его родители

13 марта 2026 года в вечернее время он в результате неосторожного обращения с огнем уронил непотушенную сигарету в вещи, находящиеся в одной из комнат дома. Фото: Виталий ТИМКИВ. Перейти в Фотобанк КП

В Бурятии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя села Кижинга. Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности двум лицам. Об этом КП-Иркутск рассказали в СКР по Республике Бурятия.

- Следствие установило, что страдающий хроническим психическим расстройством личности мужчина проживал с родителями в селе Кижинга. 13 марта 2026 года в вечернее время он в результате неосторожного обращения с огнем уронил непотушенную сигарету в вещи, находящиеся в одной из комнат дома. Произошло воспламенение. В момент пожара в доме находились родители мужчины, которые спали в состоянии опьянения и не смогли покинуть помещение. Они отравились продуктами горения и окисью углерода, - говорится в сообщении.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что во время происшествия мужчина находился в состоянии невменяемости и нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением. Уголовное дело направлено в суд.